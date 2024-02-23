الصفقة الاستثمارية الكبرى.. مدبولي يلتقط صورة تذكارية مع التحالف المصري الإماراتي

التقط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتحالف المصرى الإماراتى صورة تذكارية عقب الإعلان عن كافة تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك صفقات جديدة، وأن الحكومة لا تعلن عن شيء غير بعد الانتهاء منه.

الصفقة الاستثمارية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن مساحة مدينة رأس الحكمة الجديدة 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان، مؤكدًا أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق.

وأردف مدبولي: "شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم رأس الحكمة ستكون شركة المشروع، وستكون شركة مساهمة مصرية، وستكون بمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع".