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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء يعلن أرباح مصر من مشروع رأس الحكمة.. فيديو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تنمية رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052 وبناء الجمهورية الجديدة.

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رئيس الوزراء : الإمارات تضخ 150 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة

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مخطط متكامل.. رئيس الوزراء يشرح أهمية وفائدة مشروع رأس الحكمة

وأضاف رئيس الوزراء، خلال توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب والسياسيين ورموز مجتمعية وإعلاميين: "سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع".


وأضاف مدبولي: "الدولة المصرية لها 35% من أرباح المشروع طوال مدة التنفيذ"، مشيرا: "هناك شق مهم أيضا أنه بخلاف هذه الأموال وهو أن الجانب الإماراتي سيستثمر ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم تضخمهم طوال مدة تنفيذ المشروع".

 

وأردف: "نحن كدولة نستفيد في الشق العاجل فورا بـ35 مليار دولار أمريكي يدخلوا الدولة المصرية وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي تاريخ للدولة المصرية".

 

وتابع: مشروع رأس الحكمة سيتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ 35 مليار دولار وهو الرقم الأضخم في تاريخ مصر"، مضيفا: "الاستثمارات التي ستضخ ستحول بالجنيه المصري وكل الشركات والمصانع المصرية ستعمل على تنفيذ المشروع".

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