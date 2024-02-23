مخطط متكامل.. رئيس الوزراء يشرح أهمية وفائدة مشروع رأس الحكمة

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع رأس الحكمة يتم في إطار مخطط متكامل، متابعا: أتقدم بالشكر للقيادة السياسية في مصر والإمارات على دعمهم الكامل وتوجيهاتهم المباشرة حول هذا المشروع.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، متابعا: الطريق الساحلي الدولي والقطار السريع الكهربائي سيساهم في خدمة المشروع والجمهورية الجديدة.

واسترسل: البنية الأساسية التي نقوم بتنفيذها الآن تستهدف تطوير البلاد خلال السنوات القادمة.