خالد أبو بكر عن صفقة رأس الحكمة: ما شوفناش زيها منذ الملكية

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن مصر نجحت اليوم في توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة.

وقال خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :"أنا قاعد أراقب مؤسسات المال في العالم بتقول إيه عن اللي حصل في مصر النهاردة.. ما حدث اليوم في علم المال، صفقة كبيرة، ودا كلام لا يختلف عليه أحد، والناس اللي بتفهم في البيزنس والاقتصاد، يعلمون أن ما حدث في مصر صفقة كبيرة جدًا، ومصر لم ترى مثلها من بعد الملكية بيومين، حتى اليوم، حيث سيدير على مصر بشكل مباشر 35 مليار دولار.. من بعد الملكية لحد أول امبارح ما شوفناش صفقة بالحجم ده".

وواصل قائلًا:"بنتكلم عن كاش، 24 مليار دولار في شهرين.. مش أنا اللي بقول، دي بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات ضخمة.. نحن أمام إرادة سياسية إماراتية مصرية، وشراكة تنموية حقيقية".