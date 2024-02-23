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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: رأس الحكمة ينعكس بالايجاب على الأسواق

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أشاد المهندس علاء أبو المجد خبير التحول الرقمي، بمشروع رأس الحكمة، بتوقيع مجلس الوزراء المصري، عقود الشراكة الاستثمارية مع كيانات اقتصادية إماراتية كبري في مشروع رأس الحكمة.

أضاف علاء أبو المجد، في تصريحات تلفزيونية، أن الاستثمارات سوف تكون بمقدار 150 مليار دولار، وفى أول شهرين سوف تحصل مصر على 35 مليار عباره عن 20 مليار بعد مرور شهرين، متابعا أن إضافة إلى 10 مليار دولار تحويل لمصر  سيولة.

وتابع المهندس علاء أبو المجد، أن 5 مليار تنازل من دولة الامارات بجزء من ودائعها لدى البنك المركزى المصري، لافتا إلى أن وجود تدفق دولارى جديد سوف ينعكس بالايجاب على السوق المصري، من حيث حل مبدئى للازمة الحالية، بالاضافه إلى احتمالية انخفاض أسعار بعض السلع والمنتجات لفترة.

أشار المهندس علاء أبو المجد خبير التحول الرقمي، إلى أن مصر سيكون لها نصيب فى هذا الاستثمار الضخم بنسبة 35%، وهذا يضمن تدفق مستمر وانتعاش للاقتصاد المصري.

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