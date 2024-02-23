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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن 9 متهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية

قرار عاجل بشأن 9
قرار عاجل بشأن 9 متهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية

أحالت جهات التحقيق 9 متهمين بـ التنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، إلى محكمة الجنايات.

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أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين سعيهم لتحقيق الثراء السريع.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين؛ للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

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وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضي- مُستأجرة لأحدهم" بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر داخل الشقة على حفرة بعمق 7 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط؛ اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأصدرت جهات التحقيق قرارها المتقدم.

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