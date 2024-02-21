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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طعنه بالس.كين بقدمه اليسرى فأودى بحياته.. تفاصيل وفاة عامل على يد شقيقه

طعنه بالسكين في قدمه
طعنه بالسكين في قدمه اليسرى فأودى بحياته

ينشر موقع صدى البلد الإخباري التحقيقات وأقوال الشهود في واقعة اعتداء عامل على شقيقه ما أودى بحياته.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمود .ر .م»، 40 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بضرب المجني عليه «رضا .ر .م»، شقيقه، عامل عمدًا ولم يقصد من ذلك قتله بيد أن الضرب أفضى إلى موته بأن نشبت بينهما مشاجرة تعدى فيها المجني عليه على المتهم باستخدام سلاح أبيض «كتر» فاستجلب المتهم سلاح أبيض تالي الوصف للتعدي على المجني عليه بأن قام بطعنه به طعنتين استقرت بأنحاء متفرقة بقدمه اليسرى محدثًا به الإصابة والتي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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وأكدت شهادة أمينة، 80 سنة، ربة منزل، والدة المتهم والمجني عليه أنها حال تواجدها بمسكنها برفقة نجلها المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه، حضر نجلها المتهم إلى المسكن فأبصرت نشوب مشاجرة بين نجليها المتهم والمجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه، والتي حاول فيها المجني عليه التعدي على المتهم باستخدام سلاح أبيض «كتر» وعليه استجلب المتهم سلاح أبيض «سكين» للتعدي على المجني عليه بأن قام بطعنه به طعنتين استقرت بأنحاء متفرقة بقدمه اليسرى محدثًا إصابته وعقب ذلك حضر أحد الجيران والذي عمل على إسعاف المجني عليه في نقله إلى المستشفى.

وأضافت شهادة النقيب شرطة حسام وجدي وحيد أحمد، معاون مباحث بقسم شرطة المعصرة أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم تمكن من ضبط المتهم والذي أرشد عن السلاح الأبيض السكين والمستخدم في الواقعة وبمواجهته أقر له بأنه وعلى أثر مشاجرة مع شقيقه المجني عليه تعدى كل منهما على الآخر بسلاح أبيض فأحدث بالمجني عليه إصابته والتي أودت بحياته وأضاف بأنه أجرى تحرياته حول الواقعة والتي دلته إلى قيام المتهم باقترافها على أثر ديمومة خلافات المجنى عليه «شقيقه» كون المجني عليه تشاجر مع والدتهما المسنة فتدخل المتهم لمنعه من التشاجر مع والدتهما مما أدى إلى تطور الخلاف لتنشب مشاجرة فيما بينهما تعدى كل منهما على الآخر، فاستجلب المجني عليه المتوفى سلاح أبيض «كتر»، واستجلب المتهم سلاح أبيض «سكين» تعدا بهما على الآخر فقام المتهم بطعنه به طعنتين استقرت بأنحاء متفرقة بقدمه اليسرى فأحدث إصابته التي أودت بحياته. 

صدى البلد التحقيقات قتل شقيقه إمرأة مسنة ضرب

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