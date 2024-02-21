ربطها بـ«جنزير» وضربها بـ«خرطوم».. ننشر تفاصيل اعتداء عامل على زوجته في المعصرة

ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر التحقيقات في واقعة اعتداء زوج على زوجته بمسكنهما أمام نجلهما في المعصرة.

اقرأ ايضًا :

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «مصطفى . ن .خ»، 46 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة باحتجاز المجني عليها ندى منصور بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وعذبها بدنيًا بأن أوثق وثاقها بأداة تالي وصفها وانهال عليها ضربًا بأداة تالي وصفها فأحدث بها الإصابات.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم أدوات «جنزير حديدي - خرطوم» دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

اقرأ ايضًا :

وقالت ندى منصور، 23 سنة، ربة منزل، المجني عليها إنها حال تواجدها بمسكن المتهم قام المتهم باحتجازها لمنعها من الخروج من مسكنه بتوثيق يديها باستخدام أداة «جنزير حديدي»، وانهال عليها ضربًا باستخدام الأداة «خرطوم» استقرت بأماكن متفرقة بجسدها محدثًا ما بها من إصابات.

وأضافت شهادة هناء شعبان، ربة منزل، جارة المجني عليها أن المجني عليها حال تواجدها بمسكنها الذي تقطن به رفقة زوجها المتهم، قام المتهم بتوثيقها لمنعها من الخروج من مسكنه.

وأكدت تحريات النقيب شرطة الحسين مجدي عبد المالك جلال، 27 سنة، معاون مباحث قسم المعصرة صحة الواقعة وأضاف بتمكنه من ضبط المتهم، وكذا ضبط الأداة المستخدمة في توثيقها وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر باقترافه للواقعة وبسؤال نجله الطفل الصغير استدلالا قرر بذات ما أقر به الشهود.