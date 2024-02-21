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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لسائق حاول إنهاء حياة طليقته في المعصرة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن 3 سنوات لشروعه في إنهاء حياة طليقته في المعصرة، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

صدرالحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ص»، 40 سنة، سائق بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليها هالة مجدي عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على سلب روحها بعد أن أوعز له شيطانه بذلك، لانتقامًا ظالمًا، وظنًا كاذبًا بسلوكها، على أثر خلاف سابق بينهما، معدًا لذلك الغرض الشيطاني السلاح الأبيض تالي الوصف، ونفاذًا لما وغر في صدره وراجحة عقله من نية خبيثة للخلاص منها، توجه إلى مكان تواجدها وما أن ظفر بالمجني عليها حتى كال لها عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسدها فأحدث ما بها من إصابات قاصدًا قتلها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز سلاح أبيض «سكين» بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

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وأضافت شهادة هالة مجدي، 30 سنة، ربة منزل، المجني عليها في شهادتها أمام النيابة العامة بوجود خلافات بينها وبين المتهم «طليقها» وأثناء تواجدها بمسرح الجريمة لشراء بعض الملابس، فوجئت بقدومه لها، محرزًا لسلاح أبيض «سكين»، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بسلاحه بأماكن متفرقة من جسدها فأحدث ما بها من إصابات قاصدًا من ذلك قتلها.

وأكدت تحريات الرائد شرطة محمد مجدي محمود عمر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة صحة الواقعة من توجه المتهم لمكان تواجد المجني عليها محرزًا لسلاح أبيض متعديًا عليها طعنًا به وعزى قصد المتهم من ارتكابه لتلك الواقعة قتل المجني عليها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيها ألا وهو مدراكة المجني عليها بالعلاج. 

محكمة جنايات القاهرة سائق السجن 3 سنوات شروع في قتل قتل طليقته

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