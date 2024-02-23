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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث سير ينهي حياة مواطن في الجيزة

حادث سير يودي بحياة
حادث سير يودي بحياة مواطن في الجيزة

وقع حادث سير أودى بحياة شخص على طريق غرب الحصار بمنطقة الصف نطاق محافظة الجيزة، حيث تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه.

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انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخص وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

على جانب آخر، شهد محور ٢٦ يوليو المتجه لمدينة الشيخ زايد حادثا مروعا بانقلاب سيارتين ملاكي وميكروباص ما أسفر عن مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٧ آخرين وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد بنقلاب سيارتين، وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

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