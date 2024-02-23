يوسف زيدان: مجمع اللغة العربية ليس له دور في المجتمع.. فيديو

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، أن العقل المصري، يقاوم الاختلال، لأن الفكر لا يمكن أن يستقيم إلا من خلال اللغة والمنطق، ونحن لدينا مشكلة كبيرة في اللغة.



وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مشكلة اللغة في الفكر المصري لها جوانب متعددة، منها عدم وجود الدلالات، وهذا يتضح في تفسير "ابن جني" في كتاب الخصائص في تعريف اللغة "أصوات يعبر بها كل قومًا عن أغراضهم".

أشار إلى أن تدوال اللغة، التي تحمل معنين، هو دليل كافي على عدم وجود تواصل بين الأفراد بعضها البعض، فمن سنوات أصدرت كتاب بعنوان "كلمات"، حيث وقفت عند المفرادت، حيث غاب عن الصاخبين لمشاهد بعينها، هو دلالة المفردات، فنحن في مجتمع إذا أرد أن يمدح يهجو والعكس.

ونوه "زيدان"، أننا في مجتمع غاب عنه الدلالة المعجمية أو العامة، فكيف نحقق الاستناره لأفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن مجمع اللغة العربية ليس له أي دور في المجتمع، ومن الأفضل أن يتم تركه لزواج الشباب هيكون أفضل.