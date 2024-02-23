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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يوسف زيدان: فيلم المصير كوميدي لأنه شوه حقيقة "ابن رشد"

يوسف زيدان
يوسف زيدان

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن التطبيق العملي لنظام "النخبة"، يتمثل في "مدينة الإسكندرية"، في النصف الأول من القرن العشرين، حيث كان هناك مجموعة أطلق عليهم "آباء المدينة" أو "المجلس البلدي".

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وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامى الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»،: "آباء المدينة" كانوا تجار كبار وكتاب وغالبا متعلمين تعليم جيد، وكنا سابقين أوروبا في ذلك الوقت".


وتابع: "باستثناء بهاء طاهر والدكتور حسن حنفي، كنت بتكسف منهم لأنهم الأساتذة، ولكن كان هناك من يدافع عن ناصريته دون النظر نظرة واقعية للأمور، فكنت حين أنتقد النظام الناصري كنت أسمع أستاذ بهاء طاهر يقول لي ده عملنا وحدة صحية في القرية بتاعتنا".


وواصل: "كان محبو الناصرية يعتقدون أنه منحهم الشخصية، فكنت لاأود الاختلاف في مثل هذه القضايا، فاقترحت تصور وطرحته في محاضرات سابقة عن طريقة الحكم على الحكام والحكماء، وحطيت في محاضرة في المغرب من عام مضى، وكتبت قبلها أنه لازم يكون لدينا معيار واضح ومنطقي لاتخاذ حكم لأن مسألة تعليق الحكم تؤدي إلى انتقاص الخبرة التي نحتاجها".


واستطرد: "بنبص على التاريخ ومعندكش نظام تحكم به نظرتك للتاريخ، فيجي بقى مخرج يضحك عليك ويقدملك شخصية بشكل غير حقيقي، زي فيلم "المصير" اللي قدم شخصية ابن رشد، واللي بشوفه فيلم كوميدي".


ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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