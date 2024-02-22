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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يوسف زيدان: النظام الأوليجاركي الأنسب للمنطقة.. فيديو

يوسف زيدان
يوسف زيدان

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن أنسب نظام لهذه المنطقة من العالم هو النظام الأوليجاركي (الصفوة) وليس أهل الحل والعقد، مشيرًا إلى أن مصطلح أهل الحل والعقد مفهوم وهمي.

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وأضاف يوسف زيدان، خلال حواره ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: "عندما أبحث عن أهل الحل والعقد في التاريخ لا أجدهم، مثل الحاكم عبدالملك بن مروان الذي هدم الكعبة مرتين مَن كان أهل الحل والعقد في عهده؟! لا يوجد".

 

وتابع يوسف زيدان: "بالنسبة إلى النظام الأوليجاركي، فإننا يمكننا أن نرى بيانا عمليا له في محافظة الإسكندرية، في النصف الاول من القرن العشرين، فقد كانت هناك مجموعة اسمها المجلس البلدي أو آباء المدينة، فهم كتاب وتجار كبار تلقوا تعليما جيدا".

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