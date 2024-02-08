أحمد بلبولة: يوسف زيدان حالفه الحظ في رواية "عزازيل"

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن الدكتور يوسف زيدان، حالفه الحظ في رواية "عزازيل"، وهي رواية جيدة وممتعة وجذابة ولكنها لن تتكرر معه.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أسماء أحدثت ضجة في مصر مثل علاء الأسواني، فقد حالفه الحظ فيها ولكن الروائي يولد روائيًا ولا يكتشف نفسه فجأة.

ولدت روائية

وتابع، أننا لو راجعنا فكرة الحكي نجد أنه ولد لإرادة الحياة ومقاومة الموت، مشيرًا إلى أن ريم بسيوني، من هذا النوع وأعلم أنها تعرضت لتجربة خاصة وصعبة وهي أرادت أن تعيش وتحيا لأنها ولدت روائية.