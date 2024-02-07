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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد بلبولة: التعليم لا يركز على فكرة أن يكون الطالب مصريا

الدكتور أحمد بلبولة،
الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن استجلاب المناهج من الخارج ربما لا يكون ملائمًا لنا، مشيرًا إلى أننا لسنا أمام تعليم واحد في كل المراحل المختلفة.


وأضاف بلبولة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "نحن أمام أنماط مختلفة من التعليم لا تركز على فكرة أن يكون الطالب مصريًا وهذه كارثة كبيرة جدًا، ولا بد أن يكون التعليم قبل الجامعي واحدًا وأن يعود إلى الدولة".

 

تعدد أنماط التعليم


وتابع: "نحن أمام قبائل تعليمية متعددة لذلك لا بد أن تكون المدرسة مدرسة دولة ولا حل سوى هذا، وتعود المدرسة مرة أخرى لتخرج الطالب الذي يعرف بلده، ونخفف الافتتان بأن يعرف الطالب اللغات لا بد أن يبدأ أولًا بلغة ترسخ المعرفة" مؤكدًا أن حالة التشتت التي تعيشها الشخصية المصرية الآن سببها تعدد أنماط التعليم.

أحمد بلبولة كلية دار العلوم جامعة القاهرة التعليم المدرسة

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