عميد دار العلوم: نحن جيل بلا مطرب

قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إنه يرغب بعقلنة فنون العامية، وأن تساهم كلية دار العلوم أن تعود بالأغنية للمستوى المقبول.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": "نحن جيل بلا مطرب، ليس لدينا مطرب يمثل ثمرة الحضارة، هل أم كلثوم جاءت من فراغ؟ أم كلثوم جاءت من الثقافة المصرية والحضارة المصرية".



وأردف: "نريد أن نعود إلى فكرة القصيدة الوطنية التي عندما نستمع إليها نشعر بالجلال وتهتز أعماقنا، نريد أن نسهم في الرقي بالفن والعودة بالفن إلى ما كان عليه، يؤسفني أقول لك الدولة في هذا العصر سابقة للثقافة".

