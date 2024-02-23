يوسف زيدان: لا بد من إعلاء النخبة وإبرازهم في الصدارة.. فيديو

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن الإدارة فن وعلم، والنخبة هم من أداروا حياتهم بشكل ناجح ختى أصبح كبير التجار وكاتب معترف به خارج نطاق لغته، ورجال أعمال واعيين، وصحفيين كبار تجاوزا النطاق المحلي، كتاب، شعراء، سياسيين عندهم خبرة خاضوها مثل ناس "الوفد" قديما، فهم الأكثر رشدا وأقل تطلبا.



وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامى الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»،: "وغالبا بيكون لديهم اولاد وأحفاد فهم حريصين على البوتقة الاجتماعية، ولكي نعيد نموذج "الإسكندرية" لابد من إبراز هؤلاء وجعلهم في الصدارة".



وتابع: "على مدار سنوات طويلة، يتم إعلاء الأردأ لأنه أخف فبيطفو، فإذا قام مغني بقصيدة عميقة جدا في معانيها، مما يتطلب تركيزا ووعيا كبيرا، عكس مايقوم به أحد مغني المهرجانات الشعبية، ويقوم كلام عبيط، وهذا يجعله أسهل ويتم الاستسلام للإيقاع البسيط، اللي غالبا متاخد من الانترنت".



وواصل: "عملت لايف عن أغنية بنت الجيران، والناس اندهشت من طلبي ولكن مااستوقفني كان منطلق من معاني الكلمات التي تجعل الناس تسمعها وتتراقص عليها، فلازم ناخد بالنا من المعاني اللي طرحتها الأغنية".



ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.