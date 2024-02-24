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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق في دمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

  صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أنه تم البدء في رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق بالمدينة، والبدء في أعمال التخطيط لبعض الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز ، أن الأعمال تشمل تخطيط الطرق، ودهان المطبات، وأماكن عبور المشاة.

وأكد رئيس الجهاز ، أن الهدف من عملية التخطيط للشوارع هو الحد من حوادث الطرق، وسيتم وضع علامات إرشادية للمشاة وسائقي السيارات، لإبراز أماكن التهدئة.

لفت أن ذلك يأتي في إطار جهود جهاز المدينة لرفع كفاءة الطرق وإظهار المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق بها.

الجدير بالذكر أن هذه الأعمال تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس أحمد الزهار المشرف العام على إدارة تنفيذ الطرق ومسئولي إدارة تنفيذ الطرق بالجهاز ، بالتنسيق والتعاون مع المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز .

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