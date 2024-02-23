فتح باب التقديم لبرامج فولبرايت في دمياط

أعلنت محافظة دمياط، في بيان صادر عنها ان هيئة فولبرايت اعلنت عن فتح باب التقديم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين في جميع المجالات العلمية والأدبية وبرامج الخبراء والأساتذة الأمريكيين للعام الأكاديمي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

ويشمل برامج العام الأكاديمي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ المنح التالية:

اولاً: منح الخريجين والأساتذة والمهنيين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهني في الولايات المتحدة الأمريكية:

١- برامج الدراسات العليا في جميع المجالات (Fulbright Egyptian student program)

٢- برنامج زمالة هيوبرت همفري (Huber H. Humphrey Fellowship program)

٣- برنامج الخبراء الأمريكيين (Fulbright U.S. Specialist Program)

ثانياً: منح دراسات الإعاقة:

تعلن فولبرايت عن منحة جديدة للعاملين والأكاديميين في المجالات التابعة لشؤون التمكين والدمج والإتاحة وذلك لإتاحة الفرصة لهم للحصول علي:

- درجة الماجستير.

- ⁠جمع المادة العلمية لطلاب الدكتوراة.

- ⁠الإشراف المشترك لطلاب الدكتوراة.

- ⁠اجراء أبحاث لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات العلمية والأدبية المتعلقة بالتمكين والإتاحة.

برامج فولبرايت للخريجين والأساتذة والمهنيين المصريين للعام الأكاديمي ٢٠٢٥-٢٠٢٦:

١- منح للحصول علي درجة الماجستير في جميع المجالات لخريجي الجامعات

Fulbright Egyptian Student Program - Master’s Degree Grant

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم الاستفسارات: ٠١٠٠٥٤٤٩٦٢٢

٢- منح اجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات للطلبة المقيدين ببرامج الدكتوراة في الجامعات بمصر

Fulbright Egyptian Student Program - Visiting Student Researcher Grant

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم الاستفسارات: ٠١٠٢٢٥٢٧٤٤٧

٣- منح الإشراف المشترك مع استاذ أمريكي للطلبة المقدين ببرامج الدكتوراة في الجامعات بمصر لإجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات

Fulbright Egyptian Student program- PhD join Supervision Grant

البريد الالكتروني: [email protected]

رقم الأستفسارات: ٠١٠٢٢٥٢٧٤٤٧

٤- منح دراسات الإعاقة (Disability Studies Grant) والتي توفر الفرص للعاملين والأكاديميين في المجالات التابعة لشئون التمكين والدمج والإتاحة للحصول علي درجة الماجستير، او جمع المادة العلمية لطلاب الدكتوراة، او الإشراف المشترك لطلاب الدكتوراة، او اجراء أبحاث لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

البريد الالكتروني: [email protected]

رقم الأستفسارات: ٠١٠٥٠٩٠٦٨٩١

٥- منح للفنانين والعاملين بمختلف المجالات الفنية لإجراء أبحاث وحضور فصول متخصصة.

Fulbright Egyptian student program- Applied, Fine and performing Arts Grant

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم الاستفسارات: ٠١٠٠٥٤٤٩٦٢٢

٦- منح لخريجي جامعة الأزهر وكليات دار العلوم في مجالات الدراسات الإسلامية للحصول علي درجة الماجستير او الدكتوراة او جمع مادة علمية للطلبة المقيدين ببرامج الدكتوراه في تلك الكليات

Fulbright Egyptian Student Program- Islamic Studies

البريد الالكتروني: [email protected]

رقم الأستفسارات: ٠١٠٠٣٣٨٠٢٢٨

٧- منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة في جميع المجالات لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث

Fulbright Egyptian Scholar Program - Post-Doctoral Research Grant

البريد الالكتروني: [email protected]

رقم الاستفسارات: ٠١٠٠٣٣٨٠٢٢٨

٨- منح للحصول علي الماجستير في ادارة الأعمال والتي تهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية لأعضاء هيئات التدريس

Fulbright Egyptian Student Program - MBA for University and Research Center Leadership

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم الاستفسارات: ٠١٠٢٢٥٢٧٤٤٧

برامج فولبرايت لاستضافة أساتذة وخبراء امريكيين في الجامعات والمؤسسات المصرية للعام الأكاديمي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

١- برنامج الأساتذة الأمريكيين (Fulbright U.S. Scholr Program)

يتيح البرنامج الفرصة للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية لاستضافة أساتذة امريكيين وذلك لإلقاء المحاضرات او اجراء الأبحاث في جميع المجالات في تلك المؤسسات لمدة تتراوح من ثلاثة الي تسعة اشهر.

البريد الإلكتروني: [email protected]

٢- برنامج الخبراء الأمريكيين (Fulbright U.S. Specialist Program)

يتيح البرنامج الفرصة للجامعات والمؤسسات المصرية لاستضافة خبراء امريكيين للمشاركة في تطوير المؤسسات والمناهج وذلك لمدة تتراوح من أسبوعين الي ستة أسابيع.

البريد الإلكتروني: [email protected]

جدير بالذكر أن المنح ممولة بالكامل، تغطي كافة نفقات الإقامة والتامين الصحي والسفر إلى ومن الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى النفقات الدراسية.