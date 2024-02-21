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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

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شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدى الكتريك و شركة دمياط لاسالة الغاز الطبيعي ش.م.م  لتنفيذ  مشروع إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة دمياط وذلك بالتعاون أيضًا مع الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.

جاء ذلك على هامش معرض مصر الدولى السابع للطاقة " ايجبس 2024" بمركز للمؤتمرات الدولية بمحافظة القاهرة ،وبحضور المهندس احمد السويدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدى الكتريك و المهندس إبراهيم حسن العضو المنتدب لشركة دمياط لاسالة الغاز الطبيعي.

ووقع البروتوكول كلاً من المهندس علاء الحجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لوزير البترول و الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم و السيد فيروتشو تافيرنا نائب العضو المنتدب لشركة دمياط لاسالة الغاز والدكتورة حنان الريحاني ممثل مؤسسة السويدى

وتعليقاً حول أبرز أهداف البروتوكول أشارت " محافظ دمياط " إلى أن مشروع إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بدمياط يأتى فى إطار رؤية الدولة وخطتها نحو تحسين نظام التعليم الفنى ودعم الشباب لاكتساب المهارات ، لاسيما المهارات التقنية و المهنية ، مما يعزز مجالات ريادة الأعمال والتوظيف ، لافتة أيضًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة بين مؤسسة السويدى وشركة دمياط لاسالة الغاز بالشراكة مع شركة دمياط لاسالة الغاز الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون AICS وذلك لضمان تجهيز وتنفيذ المشروع وفقًا للمعايير والمواصفات المحددة..

ولفتت " المحافظ " إلى أنه سيتم وضع إستراتيجية محددة بين الأطراف المعنيين بالتنفيذ  فى إطار عمل لجنة فنية لتطوير إحدى المدارس وتجهيزها كمدرسة للعلوم التطبيقية ووضع فترة زمنية للاختبارات والتشغيل التجريبي حتى يتسنى تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم ، مشيرة أيضًا إلى أن هذا التعاون سيتضمن تطوير وتنفيذ برامج تدريبية للتدريب الفنى للتخصصات المختلفة والتى تدعم احتياج القطاع الصناعى بمحافظة دمياط من العمالة الفنية المدربة بشهادات معتمدة وذلك كمشاركة مجتمعية من المؤسسة والشركة من خلال مشروع ATS ..

ووجهت " الدكتورة منال عوض" الشكر إلى وزارتى التربية والتعليم والبترول و مؤسسة السويدى وشركة دمياط لاسالة الغاز و الأطراف المعنية بالتنفيذ ، على هذه الشراكة المتميزة التى تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم الفنى والتقنى وتنمية القدرات ومواكبة التطور التكنولوجي،  لافتة الى أن محافظة دمياط شهدت افتتاح مدرسة " ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بدمياط والمتخصصة فى مجالى الخدمات اللوجستية واصلاح والسفن..

دمياط اكتساب المهارات البترول والثروة المعدنية اسالة الغاز الإدارة المركزية السويدي إلكتريك الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

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