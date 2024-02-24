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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي وعاهل الأردن يبحثان أوضاع غـزة ويرفضان تصعيد العمليات العسكرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن

أذاعت فضائية dmc، ببرنامج 8 الصبح، تقديم الإعلامية هبة ماهر، تقريرا بشأن اتصال هاتفي جري أمس بين الرئيس السيسي وعاهل الأردن، حيث تلقي بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في ضوء تواصل العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.


وتضمن الاتصال أيضا سبل التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتم استعراض بعض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار.

الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية فى قطاع غزة

وناقش الزعيمان وجود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع وتم التأكيد على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على استقرار امن المنطقة ككل.


وشدد الزعيمان على ان الحل العادل والشامل لحل القضية الفلسطينية يمثل أساس أي جهود لاستعادة السلم في الإقليم، وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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