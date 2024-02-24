الرئيس السيسي وعاهل الأردن يبحثان أوضاع غـزة ويرفضان تصعيد العمليات العسكرية

أذاعت فضائية dmc، ببرنامج 8 الصبح، تقديم الإعلامية هبة ماهر، تقريرا بشأن اتصال هاتفي جري أمس بين الرئيس السيسي وعاهل الأردن، حيث تلقي بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في ضوء تواصل العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.



وتضمن الاتصال أيضا سبل التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتم استعراض بعض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار.

الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية فى قطاع غزة

وناقش الزعيمان وجود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع وتم التأكيد على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على استقرار امن المنطقة ككل.



وشدد الزعيمان على ان الحل العادل والشامل لحل القضية الفلسطينية يمثل أساس أي جهود لاستعادة السلم في الإقليم، وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.