مركز سقارة ينظم دورة عن برامج التنمية المحلية المطورة لـ 45 مديرا

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الاحد، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الأسبوع الـ 29 وهي برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة) يستفيد منها 45 متدربًا من مديري التخطيط بالديوان العام والمدن والمراكز بـ 17 محافظة

وستتناول الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية، ولماذا تطوير برامج التنمية المحلية، ومقدمة عن برامج التنمية المحلية المطورة، والتعريف أيضًا ببرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل تطبيقية على جميع البرامج التي تم التعرف عليها خلال الدورة.

ولفت اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى تنفيذ الدورة الثانية للبرنامج التدريبي الذي كلف القائمين بمركز سقارة بتنفيذه عن "إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة"، بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والتي تستمر على مدارة 5 أيام، ويستفيد منها 50 متدربًا من المديرين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، موضحًا أن المحتوى التدريبي للدورة الثانية للبرنامج سيركز على الهدف من الإدارة المتكاملة للمخلفات، والسياسة الوطنية لإدارة المخلفات، وقانون تنظيم إدارة المخلفات، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والتطبيقات الحديثة ونظم المعلومات في نظم جمع ونقل المخلفات، وإجراءات تشغيل المدافن، والسلامة والصحة الخاصة بالمخلفات، وإدارة عمليات المعالجة والتخلص، والمتابعة والمراقبة والرصد واعداد التقارير، والاستثمار في مجال المخلفات، وتقييم الأداء والجودة.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى استمرار الأسبوع الثاني على التوالي لدورة "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - مستوي متقدم"، التي يشرف على تنفيذها وحدة التحول الرقمي بالوزارة، ويستفيد منها 25 متدرب، وتأتي الدورة في إطار العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز التنفيذى لمعلومات شبكات المرافق والتعرف على كيفية التعامل مع أحدث البرامج المستخدمة عالمياً في مجال نظم المعلومات الجغرافية، مؤكداً أن الدورة تركز على حالات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وماهي العيوب الهندسية ، وكيفية اختيار القواعد المناسبة للتصحيح الهندسي، وتتضمن الدورة عدة ورش عمل حول المشكلات الفنية في البيانات المكانية (وصفي – مكاني )، وكيفية حل مشاكل البيانات الوصفية، وكيفية عمل quality control باستخدام مهارات التحليلات الإحصائية، وكيفية تفعيل topolgy من شريط الأدوات وتصحيح الأخطاء Error inspector الناتجة من عملية topology وكيفية اختيار افضل طريقة للمعالجة.