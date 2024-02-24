عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: كولر يمنح الضوء الأخضر لعودة محمد شكري

صدى البلد

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، طالب بعودة لاعب الفريق السابق المنتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "كولر منح الضوء الأخضر من أجل محمد شكري مرة آخرى من صفوف فريق سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "النادي الأهلي يرغب بقوة في دعم مركز الظهير الأيسر بعد مستوى علي معلول خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "لذلك منح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر لإدارة النادي، من أجل التعاقد مع محمد شكري ظهير سيراميكا كليوباترا وعودته من جديد لصفوف المارد الأحمر".

جدير بالذكر حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بهدف نظيف على نظيره ميدياما الغاني، في مباراة اُقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا، لحساب الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2024.

إبراهيم سعيد السويسري مارسيل كولر سيراميكا كليوباترا مارسيل كولر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محمد شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

ترشيحاتنا

ماذا يستفيد المواطن من صفقة رأس الحكمة؟ برلماني يجيب

وزير التربية والتعليم يصل المنوفية لتفقد وافتتاح عدداً من المدارس

ستروين C5 ايركروس 2024 "أعلى فئة" بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

هل تقبل محكمة القضاء الإداري اليوم استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات؟

ليلى أحمد زاهر تستعرض أناقتها برفقة خطيبها هشام جمال| شاهد

صفقة تبادلية.. إبراهيم سعيد: الأهلي يعرض هذا اللاعب مقابل ضم نجم بيراميدز والأولمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس خيالا.. اختراع جديد للسفر عبر الزمن بهذه الطريقة

زوجة ماجد المصري تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة| شاهد

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

القوس المنغولي.. علماء يكتشفون لغز سور ترابي وخندق و34 هيكل غامض

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ