ميدفيديف يدعو إلى خلق مشاكل اقتصادية للدول الغربية

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت إلى خلق مشاكل اقتصادية للدول الغربية، تعليقا على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تزامنا مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الأوكرانية.

وشدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على أن العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا التي فرضتها الدول الغربية موجهة ليس فقط ضد السلطات أو الشركات، ولكن أيضًا ضد جميع سكان روسيا، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف "علينا جميعًا أن نتذكر هذا وننتقم منهم حيثما أمكن ذلك إنهم أعداؤنا".

ودعا ميدفيديف إلى خلق مشاكل اقتصادية للدول الغربية، وإثارة استياء السكان من سياسات السلطات الغربية، وتعزيز الإجراءات الدولية التي تهدف إلى المساس بمصالح الغرب.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستفرض أكثر من 500 عقوبات على روسيا.

و أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على البنوك الروسية ومشغل نظام الدفع الوطني الروسي MIR.