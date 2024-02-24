عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا بالمجان.. عرض "سر حياتي" بمسرح السامر ضمن مسرحة المناهج

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

ضمن برنامج وزارة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدا الأحد، في الحادية عشرة صباحا، العرض المسرحي "سر حياتي"، على مسرح السامر بالعجوزة.

العرض ينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدمه فرقة السامر المسرحية، ويعد أول خطوة حقيقية لتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، من خلال "مسرحة المناهج" لمرحلتي التعليم الأساسي (الابتدائية والإعدادية).

تدور فكرة العرض حول تبسيط منهج مادة العلوم من خلال تقديمه في قالب غنائي استعراضي للأطفال مدته ساعة، بما يتناسب مع المرحلة العمرية، وذلك بهدف كسر الروتين الخاص بطرق التدريس المعتادة.

ومن المقرر أن تُقدَّم المسرحية في بداية عرضها لطلاب المدارس بمحافظة الجيزة، بواقع تقديم أكثر من حفلة يوميا خلال الفترة الصباحية، حيث تقدم في الفترة من 25 إلى 28 فبراير في الحادية عشرة صباحا، ومن 3 إلى 7 مارس المقبل في العاشرة صباحا والثانية عشرة ظهرا، على أن يكون الدخول مجانا لتحقيق المزيد من الرواج.

"سر حياتي" بطولة فرقة السامر المسرحية، إعداد درامي د. مي موسى، ديكور وملابس هبة مجدي، أشعار محمد الشاعر، موسيقى تصويرية مايسترو محمد وهيدي، استعراضات محمد بيلا، ماكياج جهاد سعيد، تصميم إضاءة عز حلمي، مساعد إخراج نيرة خليل وأحمد حسين، مخرج مساعد أحمد عزيز، مخرج منفذ محمود شوقي، وإخراج أحمد شعراوي.

وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني العرض المسرحي سر حياتي مسرح السامر بالعجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

بشكل رسمي .. كاف يخطر مسئولي الزمالك وأبو سليم بعدم إذاعة مباراة الغد| تفاصيل

الجرام يخسر 590 جنيهًا.. تراجع حاد في أسعار الذهب خلال أسبوع

سعر ارخص سيارة "أوتوماتيك" موديل 2024 في مصر

صدمة للمدخنين بشأن إنتاج سجائر رياضي وأخرى مهربة بالأسواق والعلبة بـ 38 جنيها| إليك التفاصيل

دراسة مثيرة لكشف أسرار الثقوب السوداء الضخمة

إيرادات الأفلام.. فرحة نور النبوى وصدمة منى زكى ومحمد إمام والعوضى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بتر قدم فنان عربي شهير.. معلومات صادمة عن مرضه

صعب يقعوا في الفخ| أكثر الأبراج خيانة.. تعرف عليها

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

ريهام حجاج مع سامح عبد العزيز فى منطقة أبو رواش بسبب صدفة.. صور

فيديو

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ