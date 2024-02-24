محافظ القليوبية يتفقد أعمال استكمال رصف شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية امتدت لما بعد منتصف الليل اليوم، السبت، لمتابعة أعمال استكمال رصف شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على سير العمل وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع الرئيسية.

وتفقد المحافظ أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطول 500 متر في الاتجاه الأيسر للشارع من تنفيذ هيئة الطرق والكباري.

والتقى الهجان بالشركة المنفذة للمشروع، ووجه ببذل المزيد من الجهد لتسريع وتيرة العمل، مشددا على ضرورة الالتزام بجميع المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف.

وأكد أهمية شارع أحمد عرابي كونه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة، والذي يربط مدينة شبرا الخيمة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري، وطريق شبرا بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 3 كم تقريبا، حيث تابع أعمال وضع طبقة الرصف بطول 500 متر وبعرض 50 متر، حيث يتضمن المشروع إنشاء طريق باتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل أيضًا إنشاء جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع.

وشدد أيضا على حرص المحافظة على تنفيذ المشروع بأعلى جودة وأسرع وقت.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم وشكرهم للهجان على متابعة سير العمل في المشروع بشكل شخصي، مؤكدين أن أعمال التطوير ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي هذه الجولة تأكيدًا على حرص المحافظة على متابعة المشاريع الحيوية التي تُساهم في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن المحافظة وضعت خطة لتطوير الشارع، حيث تم إدراجه ضمن خطة تطوير الطرق المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم رصد مبلغ يصل إلى 40 مليون جنيه لتطوير الشارع، وبدأت الشركات بالفعل في تنفيذ أجزاء كبيرة منه، إلا أن العمل يتم بشكل مرحلي نظرا لحيوية الشارع.

وفي الإطار ذاته تم التعامل مع العقارات المتعارضة في الشارع، حيث تم إزالة عقار يتعارض بشكل كلي مع المحور، وجار استكمال التعامل مع عقار آخر متعارض مع التطوير، كما أنه تم إحلال الشبكات المتهالكة للمياه والصرف الصحي بالشارع، وتم عمل العديد من حملات الإشغالات وإزالة العديد من الجراجات والأكشاك غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتمهيد الطريق أمام أعمالها دون إيقاف الحركة بالشارع.