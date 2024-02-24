رئيسة القومي للمرأة تستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، سيرجي تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا لدى القاهرة، بهدف بحث التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بسفير بيلاروسيا بالمجلس، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون خلال المرحلة القادمة، ومن بينها الاستفادة من خبرة بيلاروسيا المتميزة في مجال النمو الزراعى واستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

وقالت إن المرأة الريفية تمثل نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الزراعة في مصر، وأن المجلس يعمل مع المرأة في الريف على مشروعات متنوعة من بينها إنتاج السماد العضوى أو الكومبوست.

وأضافت أنه يمكن الاستعانة بخبراء من بيلاروسيا لنقل خبرتهم إلى مصر وإلى المرأة الريفية لتعزيز مساهمتها في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك دولا تعانى من المجاعات، فالناس يموتون من نقص الغذاء والماء، والأطفال الرضع يموتون من عدم توفر الحليب.

ولفتت إلى الوضع المأساوي وغير الإنساني الواقع الآن في قطاع غزة، حيث إن هناك قرابة 17000 طفل فلسطيني في قطاع غزة يعيشون الآن بدون ذويهم منذ بدء الحرب، مؤكدة ضرورة التعاون جميعاً من أجل إيجاد حلول لهذا الوضع.

من جانبه، أعرب سفير بيلاروسيا بالقاهرة عن سعادته بلقاء رئيسة المجلس، ورحب بالتعاون مع المجلس في مجال تمكين المرأة، مؤكداً أن هناك الكثير الذي يمكن القيام به.

ودعا الدكتورة مايا مرسي إلى المشاركة في لقاء افتراضي عبر تطبيق الفيديو كونفرانس مع المسئولين عن المرأة في بيلاروسيا لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في هذا المجال.