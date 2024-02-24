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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: رؤية الرئيس لتنمية مصر تتحقق

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة

أكد  النائب ايهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مشروع رأس الحكمة من ثمار تخطيط و عمل الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي ،والذى حرص على تحقيق   مسارات مختلفة  للتنمية المستدامة ،لاسيما  في مجال البنية التحتية.

و قال النائب إيهاب  الطماوي: أن  توقيت إعلان  تفاصيل الشراكة المصرية الأماراتية لمشروع رأس الحكمة هامة ،وتعمل عاي  معالجة الفجوة بين السوق الرسمي و السوق الموازي للعملة الأجنبية.

و أشار النائب إيهاب  الطماوي إلي  ضخ مبلغ  24 مليار دولار خلال شهرين من الأمارات إلي مصر، فضلا عن صرف ما يعادل 11 مليار دولار للشريك الأماراتي بالجنيه المصري لأعمال المشروع مما يترجم بأن   مصر سيكون لديها مبلغ   35 مليار دولار حصيلة أولية أو عائد أولي للمشروع ،وكذلك  نسبة 35‎%‎ من الأرباح.

وقال: حجم الأعمال التي سيشهدها هذا ا المشروع سواء للمطورين العقاريين و شركات المقاولات و المصانع المصرية سيكون لها  مرود مباشر  علي العمالة المصرية بخاصة العمالة اليومية.

وشدد النائب إيهاب  الطماوي أن القيادة السياسية تثبت في كل لحظة أن مصر قادرة علي تحقيق عبور جديد في معركة جديدة .
ووجه  الشكر و التقدير للقيادة السياسية و رئيس الحكومة و كافة أجهزة الدولة التي أستطاعت الوصول إلي هذه الشراكة الأستراتيجية الأكبر حتي هذه اللحظة تاريخيا.

وتوقع الطماوي أن هناك إجراءات ستتخذ خلال الأيام المقبلة للأستفادة من هذا المشروع و لإنهاء اتفاقات مفيدة أخري.

وقال النائب إيهاب الطماوي  :أن مصر شعبا و مؤسسات تقف صفا واحداً خلف قائدها  الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الإجراءات و القرارات التي يراها لازمة للأنتقال بمصر إلي مصاف الدول القادرة اقتصاديا.

الحوار الوطني النائب إيهاب الطماوي رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الاحزاب

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