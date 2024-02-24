ضمنها ميج 29.. روسيا تسقط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وحسب “روسيا اليوم”، ذكرت الوزارة، في بيان أن “أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في عدة مناطق علاوة على منظومتين لإطلاق صواريخ هيمارس”

كما أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميج 29 في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بتحقيق النصر في الذكرى الثانية للحرب الروسية على بلاده.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة "إكس" "أعزائي الشعب العظيم في بلد عظيم، أنا فخور للغاية بكل واحد منكم. أنا معجب بكل واحد منكم. أنا أؤمن بكل واحد منكم. أي شخص عادي يريد أن تنتهي الحرب. لكن لا أحد منا سيسمح بانتهاء أوكرانيا".

وأضاف "لهذا السبب عندما يتعلق الأمر بإنهاء الحرب، فإننا نضيف دائمًا: بشروطنا. ولهذا السبب، إلى جانب كلمة السلام، هناك دائمًا كلمة أخرى: عادل".

وتابع قوله "لهذا السبب، في المستقبل، ستظهر دائمًا كلمة "مستقل" إلى جانب كلمة "أوكرانيا". هذا هو ما نقاتل من أجله. وسوف ننتصر. في أعظم يوم في حياتنا".

ووجه زيلينسكي الشكر لجميع الجنود والشعب الأوكراني وكل من وقف بجانبه في جميع أنحاء العالم.