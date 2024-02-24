عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمنها ميج 29.. روسيا تسقط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال يوم

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وحسب “روسيا اليوم”، ذكرت الوزارة، في بيان أن “أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في عدة مناطق علاوة على منظومتين لإطلاق صواريخ هيمارس”

كما أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميج 29 في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بتحقيق النصر في الذكرى الثانية للحرب الروسية على بلاده.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة "إكس" "أعزائي الشعب العظيم في بلد عظيم، أنا فخور للغاية بكل واحد منكم. أنا معجب بكل واحد منكم. أنا أؤمن بكل واحد منكم. أي شخص عادي يريد أن تنتهي الحرب. لكن لا أحد منا سيسمح بانتهاء أوكرانيا".

وأضاف "لهذا السبب عندما يتعلق الأمر بإنهاء الحرب، فإننا نضيف دائمًا: بشروطنا. ولهذا السبب، إلى جانب كلمة السلام، هناك دائمًا كلمة أخرى: عادل".

وتابع قوله "لهذا السبب، في المستقبل، ستظهر دائمًا كلمة "مستقل" إلى جانب كلمة "أوكرانيا". هذا هو ما نقاتل من أجله. وسوف ننتصر. في أعظم يوم في حياتنا".

ووجه زيلينسكي الشكر لجميع الجنود والشعب الأوكراني وكل من وقف بجانبه في جميع أنحاء العالم.

وزارة الدفاع الروسية الطائرات المسيرة الأوكرانية الدفاع الروسية الدفاع الجوي الروسي دونيتسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

ترشيحاتنا

أسبوع الكوارث.. انفجار شمسي يهدد الأرض لأول مرة منذ أعوام

6 مناطق من بينها القاهرة.. الأرصاد تُعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

كيا بيكانتو 2011 أوتوماتيك "فبريكا بالكامل" وبهذا السعر

بمناسبة الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا.. السفير الروسي لدى مصر يوجه رسالة للمصريين

رئيسة القومي للمرأة تستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

شبهات سرقة واحتيال..البنتاجون يفتح عشرات التحقيقات بشأن المساعدات لأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. مي كساب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

Watch it تطرح بوسترات إضافية لـ مسلسل الحشاشين

بعد أول مشاركة له.. ماذا قدم المهاجم الفلسطيني مع القلعة الحمراء؟

بريطانية تنجب طفلها السادس في موقف سيارات.. وهذا ما حدث| صور

فيديو

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ