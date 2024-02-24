أصغر لاعب في بطولة العالم للقوة: حققت حلمي بكسر الرقم العالمي

" حققت حلمي وكسرت الرقم العالمي " في بطولة العالم للقوة و مصارعة الذراعين.. بهذه العبارة عبر شادي عبد العزيز شجاع أصغر لاعب في بطولة العالم للقوة البدنيه و مصارعة الذراعين التي نظمت بمدينة شرم الشيخ .



يعتبر شادى عبد العزيز شجاع رغم صغر سنه، يعتبر نموذج للناشئين و الشباب في الالعاب الرياضية الذين يسعون وراء حلمهم بالتدريب والمثابرة .



استطاع أن يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقوة و مصارعة الذراعين ويحقق رقم قياسي جديد في لعبة القوة

شادي عبد العزيز شجاع مواليد 2008 بالصف الاول الثانوي بمدرسه الحيدري الثانويه العامه بمركز ابو حمص محافظة البحيرة .



قال شادي عبد العزيز شجاع بطل العالم في القوة والحاصل علي الميدالية الذهبية لموقع " صدي البلد " الاخباري

أنه بدأت حياته الرياضة بممارسة لعبة الكاراتيه بمركز شباب ابو حمص حتي حصل علي الحزام الاصفر مشيرا إلي أنه انجذب لكرة القدم مثل كل الاطفال وصل مستوي متميز بها ليجد أنه لابد تكون لديه قوة بدنية ليكون لاعب متميز في كرة القدم واشترك في صالة رياضية لكمال الاجسام ليتعرف علي لعبة القوة و مصارعة الذراعين

وتابع شجاع أنه واجه صعوبات لعدم وجود مدربين أو منطقة للاتحاد في مركز ابو حمص مشيرا إلى أنه لجأ لبحث عن التدريبات في اليوتيوب والانترنت ونفذها .

واضاف شجاع أن هناك صعوبات واجهته ومن بينها لابد أن يلعب باسم نادي إلي أن وافق أحد الأندية أن يلعب باسمه في بطولة الجمهورية والتي نظمت في محافظة المنصورة.



وتابع أنه بالرغم من حصوله على المركز الأول ولكن الاتحاد رفض الاشتراك في بطولة العالم لأن سنه أقل من سن ٢٠ عام وعليه تحمل تكلفة اشتراكه في بطولة العالم بشرم الشيخ مشيرا إلي أنه قام بسداد المصاريف وتكلفة الاشتراك فى الاتحاد في القاهرة لينافس لاعبين اكبر منه بـ 6سنوات.



وأوضح بطل العالم أنه لم يتخيل أنه يحقق الرقم القياسي وخاصة أنه اصغر لاعب بالبطولة ، مشيرا إلي أصبح اول لاعب في العالم يرفع وزن 190كيلو جرام في الديدليفت بإجمالي مجموع ثلاث العاب " بيتش - ديد ليفت- اسكواد"407كيلو ونصف كانجاز عالمي ورقم قياسي جديد في أول بطولة اشارك بها.



ونصح شجاع الشباب في مثل سنه بالاهتمام بالرياضة مشيرا إلي أن الرياضة أساس التفوق في الحياة وأساس قوة الجسد والشخصية القوة والحفاظ علي الصحة التي وهبها الله لنا حتي لا تضعف فالمؤمن القوي أحب إلي الله من المؤمن الضعيف وتابع أن الرياضة أساس رفعة الاوطان ومقاومة الأمراض .

بطل العالم في القوة

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