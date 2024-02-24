عضو التنسيقية: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية وسيضع المدينة على خريطة السياحة العالمية

أشاد حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الريادة وعضو الهيئة العليا للحزب إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل الشراكة الاستثمارية الضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة التي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد،مؤكدا أن المشروع يعد نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد الوطني على كافة المستويات في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار حفني - في تصريحات اليوم - إلى أن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح يضعها على خريطة السياحة العالمية خلق ملايين فرص العمل للشباب المصري ، كما أن هذه الصفقة دليل على الفراصة الواعدة للاقتصاد المصري.

وأضاف حفني أن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة، هي نتاج لتحسين مصر مناخ الاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة حيث اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الجاذبة للاستثمار بناء على توجيهات من الفرئيس عبد الفتاح السيسي لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق مهدت لاستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة.

وأشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشراكة التاريخية والاقتصادية بين مصر والإمارات، والتي تمخضت عن أضخم صفقة استثمارية في تاريخ البلاد مؤكدا أن الاقتصاد الوطني سيجني ثمار هذه الصفقة في القريب العاجل وستساهم في مواجهة التضخم وزياة الحصيلة الدولارية .