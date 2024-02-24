استشاري رمد تنصح مرضى السكر بفحص قاع العين كل ستة أشهر.. تفاصيل

قالت دكتورة أمل أحمد استشاري طب وجراحة العيون أمراض العيون أن كل فئة عمرية تعاني من مشاكل تصيب العيون في هذه الفئة.

وأضافت دكتورة أمل من خلال لقائها ببرنامج صباحنا مصري، المذاع على الفضائية المصرية أن أمراض العيون الشائعة في الأطفال هي المياه الزرقاء الخلقية أو المياه البيضاء الخلقية وهي من الأمراض التي أصبح من السهل اكتشافها ومعالجتها أيضا.



وأوصت استشاري طب العيون الأسرة باللجوء إلى الطبيب حال ملاحظة أي شيء غير طبيعي في عيون أطفالهم، مؤكدة أن الآباء والأمهات يمكّنهم بأنفسهم اكتشاف المياه الزرقاء والبيضاء في عيون الأطفال بينما يصعب هذا مع المصابين من الشباب والكبار.



ولفتت دكتورة أمل إلى المبادرة الرئاسية التي تعتني بالاكتشاف المبكر لأمراض العيون لدى الأطفال، قائلة إن الأطفال المبتسرين الذين يقضون فترة بعد الولادة في الحضانات يتعرضون لكميات كبيرة من الأكسوجين ما يؤثر على قرنية العين وشبكتها فأصبح من الضروري عرضهم على طبيب عيون متخصص.



وأضافت أن المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر لأمراض العيون ساهم بشكل كبير في الوقاية كما أجريت آلاف العمليات الجراحية تحت المبادرة الرئاسية وشملت جميع الفئات العمرية، مؤكدة أن التدخل العلاجي السريع يحسن بشكل كبير من النتيجة.



وأوصت مرضى السكر بمراجعة طبيب العيون كل ستة أشهر لفحص قاع العين الذي من المحتمل أن يتأثر نتيجة عدم انتظام السكر في الدم. وقالت إن هذا الإجراء من شأنه إنقاذ المزيد من عيون الشباب والكبار.