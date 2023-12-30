وزير التعليم العالي يتفقد مركز جراحة العيون ومستشفى الأورام بجامعة المنيا.. شاهد

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا مركز طب وجراحة العيون ومستشفي الأورام والعلاج الإشعاعي خلال زيارته لمحافظة المنيا بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في رحاب الجامعة بحضور رؤساء الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة خلال شرحه للوزير ان مركز طب وجراحة العيون يحتوي علي المبني الرئيسي المكون من أرضي وأول علوي بمسطح اجمالي 1233 م2.

ويتكون من:

• الدور الارضي: بمسطح 640م2 يحتوي علي صالة مدخل وانتظار للمرضي- غرف كشف- غرف فحص- علاج بالليزر- مكاتب ادارية.

• الدور الأول: بمسطح 593 م2 يحتوي علي 3 غرف عمليات كبري- 3 أسرة افاقة وعناية- عنبر ملاحظة رجال 3 أسرة- عنبر ملاحظة سيدات 3 اسرة- عدد 4 غرف اقامة مرضي- مكاتب ادارية وخدمات.

• وجاري البدء في اعادة تأهيله لتحويله لمستشفى متخصص متكامل بمضاعفة أدواره من دورين الي أربعة أدوار نظراً لكثافة التردد عليه والتي تصل الي 1000 حالة يومياً.

كما تفقد الوزير مستشفي الأورام والعلاج الإشعاعي التي تسع لـ 100 سريرًا وبنكر تم الانتهاء منه وبدء تركيب جهاز العلاج الإشعاعي وسيصبح جاهزا للتشغيل خلال ثلاثة شهور، ويحتوي علي المبني الرئيسي ومكون من بدروم أرضي وأربعة أدوار متكررة بمسطح إجمالي 12118 م2، والمستشفى بها تكييف مركزي، وبتكلفة مالية وقدرها 400 مليون جنيه.

وتتكون المستشفي من :

• البدروم: بمسطح 2138 م2 يحتوي علي مطبخ مركزي - مغسلة -تعقيم مركزي - صيدلية مركزية - ثلاجة حفظ موتي- مخازن- صيانة- غرف تغيير ملابس العاملين- مطعم للعاملين.

• الدور الأرضي: بمسطح 2780م2 يحتوي علي صالة مدخل رئيسية- العيادات الخارجية- قسم العلاج الاشعاعي- قسم المسح الذري (جاما كاميرا)- انتظار مرضي وخدمات

• الدور الأول: بمسطح 2450م2 يحتوي علي قسم العلاج الكيماوي- معمل كلينكال باثولوجي- معمل هيستوباثولوجي- انتظار مرضي وخدمات.

• الدور الثاني: بمسطح 2375م2 يحتوي علي جناح عمليات الأورام 3غرف عمليات- 5 أسرة افاقة- 6 أسرة عناية مركزة ادارة المستشفي-مكاتب اعضاء هيئة التدريس- قاعات سمينار- قاعات تدريس- مكتبة الكترونية- كافتريا لاعضاء هيئة التدريس.

• الدور الثالث: بمسطح 2375م2 يحتوي علي قسم عنابر الاقامة- عنابر بها 4 أسرة وغرف عزل تتكون من وحدة اقامة رجال عدد 15 سرير- وحدة اقامة سيدات عدد 15 سرير- وحدة اقامة اطفال عدد 16 سرير- انتظار مرضي ومرافقين وخدمات.

• الدور الرابع: بمسطح 2375م2 يحتوي علي غرف اقامة سيدات عدد 12 سرير- غرفة اقامة رجال عدد 16 سرير- عدد 2 غرفة عزل للحالات المتأخرة- عناية متوسطة عدد 9 سرير- عناية مركزة عدد 6 سرير- كافتريا للزائرين- انتظار مرضي وخدمات.



ويفتتح الوزير مستشفيي طب وجراحة الاطفال (مبني أ) الذي يتكون من : الدور الأرضي بمسطح 1750م2 يحتوي علي عيادات خارجية- مكاتب ادارية- صيدلية مركزية- مخازن- حضانة لاطفال العاملات، والدور المتكرر من الأول للرابع بمسطح 1500 م2 يحتوي علي عنابر اقامة للأطفال- انتظار مرضي وخدمات، وبتكلفة مالية وقدرها 70 مليون جنيه.

كما يفتتح التشغيل التجريبي المستشفى الثلاثي المقام علي مساحة 40 ألف متر مربع ويعد أكبر صرح طبي متكامل بمحافظة المنيا وهو مستشفى الجامعي الجديد ثلاثي الأجنحة، وملحقه للعمليات، درة تاج المستشفيات، ليقدم خدماته لأكثر من 6 ونصف مليون مواطنًا بمحافظة المنيا، والذي يضم 400 سريراً ومنها 70 سرير عناية مركز ومبني مخصص للعيادات الخارجية وملحق للعمليات يضم 6 غرف عمليات مجهزة بالإضافة إلي كافة الخدمات المساعدة واللوجستية التابعة للمستشفى.

وزير التعليم العالي بجامعة المنيا

وزير التعليم العالي بجامعة المنيا

وزير التعليم العالي بجامعة المنيا