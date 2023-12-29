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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. وزير التعليم العالي يدشن تحالف إقليم جامعات شمال الصعيد ويفتتح منشآت جامعية بالمنيا

جامعة المنيا
جامعة المنيا

تستقبل جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا السبت، بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في رحاب الجامعة بحضور رؤساء الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الوزير سيفتتح وتفقد عددا من المنشآت الجامعية الطبية والتعليمية، والتي ستبدأ بافتتاح مستشفى طب وجراحة الأطفال (مبنى 1) والافتتاح التجريبي للمستشفى الثلاثي هذا بالإضافة إلى تفقد مركز طب وجراحة العيون ومستشفى الأورام وكذلك افتتاح بدء أعمال إعادة تأهيل الموقع العام للجامعة، وافتتاح مبنى كلية دار العلوم.

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وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيتم إطلاق فعاليات تدشين تحالف جامعات شمال الصعيد، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030،  لدعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة من خلال تعزيز فكرتها بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، والخروج بخطط تنمية، تسهم من خلال تعاملها وتكاملها جنباً إلى جنب، حيث سيتم توقيع عدة بروتوكولات كنواة لتحالف إقليمي شمال الصعيد، بين الحامعات الحكومية والخاصة وكذلك بين الجامعات والمؤسسات الصناعية بالاقليم    

وسيعقد ايضًا على هامش الزيارة مؤتمر البورصة المصرية.

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الجامعات والصناعة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الاعلى للجامعات رؤية مصر للتنمية المستدامة 20 للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

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