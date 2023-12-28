القصة الكاملة لضبط 1855 قطعة أثرية بمنزل موظف بالمعاش في المنيا.. شاهد

ننشر في " صدى البلد" القصة الكاملة لضبط كنز اثري كبير ضم 1855 قطعة ثرية بمنزل موظف بالمعاش " له معلومات جنائية" بمركز مغاغة شمال المنيا تعود للعصر الفرعوني والروماني اليوناني وذلك بقصد الاتجار.

فقد تمكنت الأجهزة الامنية بقطاع شرطة مباحث السياحه والآثار وقطاع الأمن العام بالمنيا من ضبط المتهم وبحوزته 1855 قطعة أثرية داخل منزله تنوعت ما بين مركب خشبي ووجوه خشبية وتماثيل وعملات معدنية في ضربه قويه لتجارة الآثار.

كما تم تقنين الإجراءات وتم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على مركب خشبى عليه نقوش وكتابات فرعونية عليها عدد ٧ تماثيل خشبية و ٩ أوانى ألباستر مختلفة الأشكال والأحجام - عدد ٣ وجوه خشبية- عدد ٢ مزهرة من الزجاج - عدد ٣ تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية - تمثال لسيدة من الحجر الملون عليه نقوش فرعونية - تمثال لسيدة فى الوضع الأزورى ملون من الحجر عليه نقوش وكتابات هيروغليفية - تمثال لفرس النهر- عدد ١٧ تميمة مختلفة الأشكال "وجميعهم قطع أثرية تعود لعصور فرعونية مختلفة - عدد ١٧٩٥ عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر اليونانى الروماني.

وبمواجهته إعترف بحيازته لها بقصد الإتجار، وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى الآثار أفادوا بأن القطع المضبوطة أثرية تحرر محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار.

كما طلبت جهات التحقيق سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وتشكيل لجنة من خبراء وزارة الآثار لفحص القطع الأثرية المضبوطة وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

ضبط كنز اثري بمنزل بمغاغة

ضبط كنز اثري بمنزل بمغاغة

ضبط كنز اثري بمنزل بمغاغة