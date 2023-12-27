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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: تقديم تيسيرات لتسريع معدلات الإنجاز بمشروعات حياة كريمة

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على مستجدات الأعمال  ونسب انجازها ومطابقتها للجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ،  ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة.

شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، والتنسيق بين القطاعات المختلفة ذات الصلة لدفع وتيرة العمل، حيث استعرض المحافظ، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة. 

وأشار إلى أن إجمالي المشروعات التى تم الانتهاء منها ٣٢٠٩ مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة في ٢٨ قطاعا لخدمة ٣ مليون مواطن من أهالى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في ١٠٢ قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و ٥٠٠ ألف مواطن.

 

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