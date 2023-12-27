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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: فحص وعلاج وصرف أدوية بالمجان لـ1628 حالة

قافلة طبية
قافلة طبية

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا الدكتور محمد حسنين إن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل فئات المجتمع، بجانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح اليوم "الأربعاء"، أن نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 25 و26 ديسمبر الحالي، بقرية صفط الغربية التابعة لمركز المنيا؛ أسفرت عن توقيع الكشف على 1628 حالة من مواطني القرية وصرف العلاج لهم مجانا.

وأوضح أن القافلة شملت عدداً من التخصصات المختلفة منها ( الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن ) حيث تم إجراء الكشف الطبي على 391 حالة جراحة، 378 حالة أطفال، 335 حالة باطنة، و55 حالة نساء، و65 حالة أسنان، و219 حالة جلدية، و121 حالة أنف وأذن، و64 حالة تنظيم أسرة، بجانب إجراء 157 تحليلا مختلفا و3 حالات موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 95 مترددا، وتم تحويل 5 حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

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