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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 120 رأس ماشية ضمن برنامج «فرصة» بقرية ماقوسة في المنيا

توزيع رؤوس ماشيه
توزيع رؤوس ماشيه

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالفئات الأولى بالرعاية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، من خلال تقديم جميع سبل الدعم المادي والمعنوي لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

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وقال محافظ المنيا إن المحافظة تمد يد العون للإسهام في جميع برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات التي توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.

وقال إنه انطلاقا من هذه الرؤية، سلمت مديرية التضامن الاجتماع 120 رأس ماشية لـ 60 مواطناً بقرية ماقوسة بمركز المنيا.

وأضاف أن مديرية الطب البيطري قامت بإجراء عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مواطن، وذلك في إطار برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة، ومنها جمعية "الحق والحياة" لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.
 

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