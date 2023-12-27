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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأعمال الصيانة.. اليوم غلق مزلقان محطة سكك حديد ديرمواس البحري

غلق مزلقان محطة ديرمواس
غلق مزلقان محطة ديرمواس

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، غلق مزلقان محطة سكك حديد دير مواس البحري رقم 66 بمركز دير مواس جنوب المحافظة، لمدة 24 ساعة بدءًا من الثامنة صباح اليوم الأربعاء وحتى الخميس الثامنة صباحًا، للقيام بأعمال الصيانة اللازمة من أجل تأمين المزلقان.

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وأكدت الوحدة المحلية في بيان، أنه سيكون الطريق البديل خلال فترة الغلق، كوبري دير مواس القبلي رقم 67.


وفي سياق متصل ، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية  للمرور على المخابز تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، وإشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، وعامر طه آدم رئيس المركز، وذلك للمرور علي مخابز المدينة والقرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير  35 مخالفة تموينية منها 28 مخالفة نقص وزن و7 مخالفات مواصفات.

أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ديرمواس غلق مزلقان محطة سكك حديد

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