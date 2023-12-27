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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 73 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق في المنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضبط 73 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المنافذ والمحال التجارية لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومتابعة تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين .

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وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 63 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين بيع منتجات مجهولة المصدر - بيع بأزيد من السعر المقرر - ذبح خارج المجازر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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