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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يناقش عددا من الملفات المهمة مع أعضاء مجلس النواب

محافظ المنيا يلتقي
محافظ المنيا يلتقي عدداً من النواب

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا النائبين مصطفى فتح الباب ومريم عزت الكفورى، عضوي مجلس النواب لمناقشة عدد من القضايا المجتمعية والملفات الخدمية التي تخص الحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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وأشار المحافظ، إلى الجهود المتواصلة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وطرح القضايا ذات النفع العام.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي منها رصف طريق ٥٧٥ ببنى مزار كما وجه المحافظ بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

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