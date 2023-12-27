للوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين|محافظ المنيا يبحث قضايا وملفات خدمية مع نواب البرلمان

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمكتبه أعضاء مجلس النواب الدكتورة أمنية رجب وأحمد عبد المنعم وحسام أبو زيد ومحمد مصطفى لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرافق العامة والخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين محافظ المنيا وأعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ للوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين بدوائرهم.

وأكد المحافظ على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم من أجل تحسين سبل الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

