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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنيا تنظم معرض ISEF 2024 بمشاركة 229 طالبا

تعليم المنيا ينظم
تعليم المنيا ينظم معرض ايساف

أناب اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد لافتتاح معرض العلوم والهندسة والتكنولوجيا ISEF 2024 والمقام بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف بالمنيا بمشاركة ٢٢٩ طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لتقديم 54 مشروعا فى مجالات تكنولوجية مختلفة .

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وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن ISEF 2024  أكبر مسابقة للبحث العلمي على مستوى العالم يتم تدريب الطلاب على مهارات البحث العلمي ومنهجيته من خلال ورش العمل التي تتم بالمدارس التابعة للادارات التعليمية ثم يتم تصعيد الطلاب المتميزين في كل إدارة من خلال لجنة التحكيم من أساتذة جامعة المنيا حسب معايير المسابقة الدولية للتصعيد للمعرض الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم بالمدينة التعليمية على مستوى الجمهورية كمرحلة تمهيدية للتصعيد للمعرض الدولي على مستوى العالم الذى يقام فى شهر مايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

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