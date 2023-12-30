وزير التعليم العالي يفتتح عدد من المنشآت والمستشفيات الجامعية بالمنيا.. اليوم

تستقبل جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برحاب الجامعة، بحضور رؤساء الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن الوزير سيقوم بافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الجامعية الطبية والتعليمية وهي.

1- تفقد مركز طب وجراحة العيون يحتوي المركز علي المبني الرئيسي المكون من أرضي وأول علوي بمسطح اجمالي 1233 م2.

ويتكون من:

• الدور الارضي: بمسطح 640م2 يحتوي علي صالة مدخل وانتظار للمرضي- غرف كشف- غرف فحص- علاج بالليزر- مكاتب ادارية.

• الدور الأول: بمسطح 593 م2 يحتوي علي 3 غرف عمليات كبري- 3 أسرة افاقة وعناية- عنبر ملاحظة رجال 3 أسرة- عنبر ملاحظة سيدات 3 اسرة- عدد 4 غرف اقامة مرضي- مكاتب ادارية وخدمات.

• وجاري البدء في اعادة تأهيله لتحويله لمستشفى متخصص متكامل بمضاعفة أدواره من دورين الي أربعة أدوار نظراً لكثافة التردد عليه والتي تصل الي 1000 حالة يومياً.

2- يتفقد الوزير مستشفي الأورام والعلاج الإشعاعي والتي تسع لـ 100 سريرًا وبنكر تم الانتهاء منه وبدء تركيب جهاز العلاج الإشعاعي وسيصبح جاهزا للتشغيل خلال ثلاثة شهور، ويحتوي علي المبني الرئيسي ومكون من بدروم أرضي وأربعة أدوار متكررة بمسطح إجمالي 12118 م2، والمستشفى بها تكييف مركزي، وبتكلفة مالية وقدرها 400 مليون جنيه وتتكون المستشفي من :

• البدروم: بمسطح 2138 م2 يحتوي علي مطبخ مركزي - مغسلة -تعقيم مركزي - صيدلية مركزية - ثلاجة حفظ موتي- مخازن- صيانة- غرف تغيير ملابس العاملين- مطعم للعاملين.

• الدور الأرضي: بمسطح 2780م2 يحتوي علي صالة مدخل رئيسية- العيادات الخارجية- قسم العلاج الاشعاعي- قسم المسح الذري (جاما كاميرا)- انتظار مرضي وخدمات

• الدور الأول: بمسطح 2450م2 يحتوي علي قسم العلاج الكيماوي- معمل كلينكال باثولوجي- معمل هيستوباثولوجي- انتظار مرضي وخدمات.

• الدور الثاني: بمسطح 2375م2 يحتوي علي جناح عمليات الأورام 3غرف عمليات-

5 أسرة افاقة- 6 أسرة عناية مركزة ادارة المستشفي-مكاتب اعضاء هيئة التدريس- قاعات سمينار- قاعات تدريس- مكتبة الكترونية- كافتريا لاعضاء هيئة التدريس.

• الدور الثالث: بمسطح 2375م2 يحتوي علي قسم عنابر الاقامة- عنابر بها 4 أسرة وغرف عزل تتكون من وحدة اقامة رجال عدد 15 سرير- وحدة اقامة سيدات عدد 15 سرير- وحدة اقامة اطفال عدد 16 سرير- انتظار مرضي ومرافقين وخدمات.

• الدور الرابع: بمسطح 2375م2 يحتوي علي غرف اقامة سيدات عدد 12 سرير- غرفة اقامة رجال عدد 16 سرير- عدد 2 غرفة عزل للحالات المتأخرة- عناية متوسطة عدد 9 سرير- عناية مركزة عدد 6 سرير- كافتريا للزائرين- انتظار مرضي وخدمات.



3- ويفتتح الوزير مستشفيي طب وجراحة الاطفال (مبني أ) والذي يتكون من : الدور الأرضي بمسطح 1750م2 يحتوي علي عيادات خارجية- مكاتب ادارية- صيدلية مركزية- مخازن- حضانة لاطفال العاملات، والدور المتكرر من الأول للرابع بمسطح 1500 م2 يحتوي علي عنابر اقامة للأطفال- انتظار مرضي وخدمات، وبتكلفة مالية وقدرها 70 مليون جنيه.



4- كما يفتتح التشغيل التجريبي المستشفى الثلاثي المقام علي مساحة 40 ألف متر مربع ويعد أكبر صرح طبي متكامل بمحافظة المنيا وهو مستشفى الجامعي الجديد ثلاثي الأجنحة، وملحقه للعمليات، درة تاج المستشفيات، ليقدم خدماته لأكثر من 6 ونصف مليون مواطنًا بمحافظة المنيا، والذي يضم 400 سريراً ومنها 70 سرير عناية مركز ومبني مخصص للعيادات الخارجية وملحق للعمليات يضم 6 غرف عمليات مجهزة بالإضافة إلي كافة الخدمات المساعدة واللوجستية التابعة للمستشفى.

ويتكون من ثلاثة مباني (مبني ثلاثي الاجنحة لاقامة المرضي- مجمع العمليات والعناية- مبني العيادات الخارجية).

• يتكون مبني الاقامة ثلاثي الأجنحة من:

• البدروم: بمسطح 1740 م2 يحتوي علي التعقيم المركزي- المغسلة- المطبخ المركزي- الصيدلية المركزية- مخازن- تغيير ملابس العاملين- ثلاجة حفظ الموتى- مصلي.

• الدور الارضي: بمسطح 2100م2 يحتوي علي صالة المدخل الرئيس- قسم الباطنة(استقبال باطنة- غرف كشف- عنبر ملاحظة رجال- عنبر ملاحظة سيدات- غرفة عزل- انتظار مرضي وخدمات)- وقسم الجراحة (غرف كشف- عدد 2 غرفة عمليات صغري- عنبر ملاحظة- انتظار مرضي وخدمات)- وقسم العظام (غرفة كشف- عنبر ملاحظة- تجبيس كسور- انتظار مرضي وخدمات).

• الدور الأول: بمسطح 1780 م2 يحتوي علي العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها وانتظار المرضي وخدمات.

• الدور الثاني: بمسطح 1820م2 يحتوي علي قاعات دراسية- وحدة تمريض لاقامة المرضي بها 16 سرير.

• الدور المتكرر: بمسطح 1820م2 يحتوي علي عدد 3 وحدات تمريض لاقامة المرضي كل وحدة تحتوي علي 16 : 20 سرير.



5- كما يتم افتتاح بدء اعمال اعادة تأهيل الموقع العام للجامعة لاحتفال الجامعة باليوبيل الذهبي خلال عامين لصنع مستقبل جديد لجامعة ذكية خضراء من جامعات الجيل الرابع، يجعلها وجهة للطلاب الوافدين، وتقدم لطلابها تعليم عالي متقدم ومعتمد له سمعة وترتيب عالمي، من خلال مسارات تنمية حقيقية وطابع معماري جديد يعكس عراقتها وهويتها البصرية، فقد تم البدء في تطوير مخطط ورفع كفاءة الموقع العام للجامعة، والذي يتبنى معايير الاستدامة، وخلفيتها التاريخية العريقة، ويعزز بنيتها التحتية التفاعلية ويتكامل مع مختلف أنشطتها الجامعية.

6- وافتتاح مبني كلية دار العلوم:

• الجزء المنفذ من المبني بارتفاع 5 أدوار وبمساحة حوالي 3000م2 تضم عدد 2 قاعة مؤتمرات بتجهيزاتها - مكابت الادارة العليا- عدد 30 مكتب اعضاء هيئة التدريس- عدد 8 مكاتب ادارية- عدد 9 فصول تعليميةبسعة متدرجةمن 50 الي 200 طالب للفصل الواحد- عدد 7 كنترولات امتحانات بتكلفة مالية وقدرها 111 مليون جنيه.

• صُمم المبني بطراز معماري مميز لينضم الي القلاع التعليمية بالجامعة بهدف تحسين جودة الحياة الاكاديمية ووفق أرقي المعايير الدولية لتضم الكلية مبني إداري دوره الارضي عبارة عن مركز مؤتمرات للجامعة يضم قاعة مؤتمرات وقاعة كبار زوار ومبني قاعات دراسية يحتوي علي اثني عشر قاعة لخدمة الكلية والكليات المجاورة.



7- كما يفتتح الوزير معرض زهور الخريف بالمشتل التعليمي والذي يضم العديد من الزهور التي تميز فصل الخريف ونباتات الزينة والظل والصبارات، وأنواع النخيل المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يبث طاقة إيجابية وجمالية في نفوس منسوبي الجامعة، وذلك انطلاقًا من توجه الجامعة وهدفها نحو التنمية المستدامة والتحول الرقمي تحت شعار «جامعة ذكية خضراء».