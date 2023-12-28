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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

7 لوادر جديدة لدعم منظومة النظافة في مراكز المنيا

محافظ المنيا يشهد
محافظ المنيا يشهد تسليم دفعه جديدة من لوادر النظافة

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تسلم المحافظة دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت 7 لوادر سعة 2 متر مكعب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى النظافة العامة وتحقيق رضا المواطنين والحفاظ على البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

أوضح محافظ المنيا أن المعدات الجديدة تضمنت 2 لودر لمدينة ملوى، وعدد 2 لودر لمدينة مغاغة، عدد 2 لودر لمدينة المنيا، ولودر واحد لوحدة التدخل السريع بديوان عام محافظة المنيا .

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شدد محافظ المنيا علي أهمية الحفاظ على هذه المعدات لتحقيق أكبر جدوى من تشغيلها واستخدامها بشكل سليم مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءتها لكونها أحد أهم مقومات النجاح في النهوض بمستوي النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية والدعم المستمر لمنظومة النظافة ومراعاة البعد البيئي

 

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