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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. وزير التعليم العالي يفتتح عدد من المنشآت الجامعية بالمنيا

الدكتور ايمن عاشور
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي

تستقبل جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة اليوم السبت الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برحاب الجامعة بحضور رؤساء الجامعات المصرية.  

وقال الدكتور عصام فرحات، أنه خلال الزيارة سيقوم الوزير بافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الجامعية الطبية والتعليمية، والتي ستبدأ بافتتاح مستشفى طب وجراحة الأطفال ( مبنى 1) والافتتاح التجريبي للمستشفى الثلاثي، هذا بالإضافة إلى تفقد مركز طب وجراحة العيون ومستشفى الأورام وكذلك افتتاح بدء أعمال إعادة تأهيل الموقع العام للجامعة، وافتتاح مبنى كلية دار العلوم.

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وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيتم انطلاق فعاليات تدشين تحالف جامعات شمال الصعيد تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 لدعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة من خلال تعزيز فكرتها بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، والخروج بخطط تنمية، تسهم من خلال تعاملها وتكاملها جنباً إلى جنب، حيث سيتم توقيع عدة بروتوكلات كنواة لتحالف إقليمي شمال الصعيد، بين الحامعات الحكومية والخاصة وكذلك بين الجامعات والمؤسسات الصناعية بالاقليم    

وعلى هامش الزيارة سيعقد مؤتمر البورصة المصرية النسخه الخامسه برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  بالتعاون مع محافظة المنيا.

 

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