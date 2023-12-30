صحة المنيا: حملات مكثفة لمكافحة ناقلات ومسببات الأمراض

شملت فحص 5436 مجرى مائي

تواصل إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا جهودها في تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض، وذلك ضمن خطة المديرية في الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض وتننفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض وأقسامها بالإدارات الصحية قامت بتكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض على مدار شهر نوفمبر الماضي، حيث تم مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 7050كم2، باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 2570 كم2 وتعفير مساحة 1150 كم2 لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.

وأوضحت الدكتورة رندا خيري، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية أنه تم رش مساحة 371 ألف متر مربع من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا، وتم فحص 914 عينة دم عشوائية، بالإضافة إلى فحص 5436 مجرى مائيا بأطوال 7549 كم، لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا، وعمل علاج ميكانيكي لـ 25 مجرى مائيا بطول 100.5 كم وعلاج بالمبيد لعدد 4 مجاري مائية بأطوال 10 كم.

وأضافت أنه تم فحص 41940 عينة بالعيادات الخارجية و 34086 عينة ضمن أعمال المسح الميداني لنسبة 10% من سكان الريف وذلك في إطار مكافحة البلهارسيا و فحص 35901 عينة طفيليات معوية، بالإضافة إلى فحص 2611 حالة طفيليات معوية بعد العلاج.

واشارت الي علاج 3999 حالة طفيليات معوية و10 حالات بلهارسيا، إلى جانب تنفيذ 143 زيارة إشرافية ومرور لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع إدارات المنيا الصحية، وتنظيم تدريبات عملية شملت ( مكافحة البلهارسيا والفحص المعملي، مكافحة الملاريا و مكافحة القواقع ).