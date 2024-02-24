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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يخوض مرانه الأخير بجنوب إفريقيا قبل مواجهة سوبر سبورت غدا

صدى البلد

خاض فريق مودرن فيوتشر عصر اليوم السبت تدريبه الأساسي والأخير بجنوب افريقيا تحت قيادة الكابتن تامر مصطفى المدير الفني للفريق على ملعب بيتر موكابا استعدادًا لمواجهة فريق سوبر سبورت غدًا الأحد بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب افريقي غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، على ستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب افريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد المران حماس وإصرار كبير من كل اللاعبين وتعهد الجميع ببذل قصارى الجهد بمواجهة الغد من أجل حسم التأهل للدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كان فريق مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب افريقي بلقاء الذهاب بمصر بهدف نظيف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد ٧ نقاط بينما يحتل إتحاد العاصمة الجزائري المركز الأول برصيد ١٠ نقاط ويأتي سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي بالمركزين الثالث والرابع برصيد ٣ نقاط لكلًا منهما.

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اتحاد العاصمة الجزائري الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية جنوب افريقيا فريق مودرن فيوتشر

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