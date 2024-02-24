خالد الجندي عن مشروع رأس الحكمة: نصر وتأييد من الله لبلدنا.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن توقيع اتفاقية بين مصر والإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة؛ يعتبر تأييدا ونصرا من الله- سبحانه وتعالى-، لافتا إلى أن هناك فرحة شديدة بنصر الله.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "في أمر تاني دليل على نصر الله، هو الشماتة في الذين خسروا اليقين في الله، اللي كانوا لا يثقون فى نصر الله على مصر، لما تسمع رئيس الوزراء كان بيقول إن المشروع مخطط يشمل تنمية مطروح والعلمين، وكذلك يستهدف جذب 8 ملايين سائح".

وأضاف: "كل ما سمعناه في المؤتمر أمس، يدعونا إلى التفاؤل وأننا على الطريق الصحيح بالله، وأنا كنت أول واحد بقول اربطوا الأزمة بثقتنا في الله، وهاجموني، وكلنا ثقة في الله، وربنا نصرنا وأراد الله أن يصفعهم على وجهوهم".