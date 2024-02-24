عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي عن مشروع رأس الحكمة: نصر وتأييد من الله لبلدنا.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن توقيع اتفاقية بين مصر والإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة؛ يعتبر تأييدا ونصرا من الله- سبحانه وتعالى-، لافتا إلى أن هناك فرحة شديدة بنصر الله.

خالد الجندي: أفكر في تقديم الفتوى الدرامية

خالد الجندي: قيام الليل يسهم في زيادة الاستعداد لشهر رمضان

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "في أمر تاني دليل على نصر الله، هو الشماتة في الذين خسروا اليقين في الله، اللي كانوا لا يثقون فى نصر الله على مصر، لما تسمع رئيس الوزراء كان بيقول إن المشروع مخطط يشمل تنمية مطروح والعلمين، وكذلك يستهدف جذب 8 ملايين سائح".

وأضاف: "كل ما سمعناه في المؤتمر أمس، يدعونا إلى التفاؤل وأننا على الطريق الصحيح بالله، وأنا كنت أول واحد بقول اربطوا الأزمة بثقتنا في الله، وهاجموني، وكلنا ثقة في الله، وربنا نصرنا وأراد الله أن يصفعهم على وجهوهم".

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية مشروع رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

جنح النقض تحدد موعدا للفصل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

يقترب من السعر الرسمي| ضربة قوية للدولار في السوق السوداء.. هل يصل 24 جنيهاً؟

ترشيحاتنا

يانج أفريكانز يهزم شباب بلوزداد برباعية ويتأهل رفقة الأهلي لـ«ربع نهائي إفريقيا»

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الدنماركي آخر التطورات في الشرق الأوسط

خافت يتحرش.. تفاصيل جديدة في واقعة قفز سيدة من سيارة بطريق السويس

مركز الأزهر: ليلة النصف من شعبان يطلع المولى فيها على قلوب الخلق

هتوفر كتير.. أحسن موبايل من أوبو للطلبة

حسابان على موبايل واحد.. ميزة خارقة من واتساب ستبهر مستخدميه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

طريقة عمل تشوكليت بودينو| بأسهل الخطوات

اللي خلف ما ماتش.. ابن هاني الناظر يفاجئ الجميع بهذا القرار

وائل جمعة يهاجم نجم الأهلي وينتقد الفريق .. ما السبب ؟

فيديو

اغتنموها .. أحب الأعمال في ليلة النصف من شعبان

أكبر مشروع مصري - إماراتي .. إليك مزايا مشروع رأس الحكمة

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ