خالد الجندي: أفكر في تقديم الفتوى الدرامية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأوساط الدعوية تحتاج إلى إعادة ترتيب، باعتبار أن الدعوة هي الشيء الأعظم الذي من الممكن أن يقوم به إنسان في حياته.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية dmc""، اليوم الخميس: أن الداعي يجب ألا يعزل نفسه عن الجمهور، وأن يدعو الناس في أي مكان، مؤكدًا أن الذهاب إلى الناس أفضل بكثير من انتظار قدومهم إلى المسجد.

وأوضح أن الدراما من أفضل الوسائل التي يمكن استخدامها في الدعوة، والله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يعرف المسلمين بنوره قال في كتابه: «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ»، مضيفا: "أفكر في تقديم الفتوى الدرامية".

ولفت إلى أن كلمة التمثيل مأخوذة من كلمة مثل، والبعض قد يقول بأن هناك ممثلين يفعلون أمورًا قبيحة، معقبًا: العديد من الشيوخ يفعلون الأمور القبيحة كذلك، وهناك أناس جنحت بأفكارها الدينية، حتى تسببت في خلق الإرهاب والإلحاد.